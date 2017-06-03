上任2年半 藍營議員轟柯P新政跳票

國民黨台北市議員陳炳甫（左起）、王鴻薇、闕枚莎、徐弘庭、吳志剛今早召開記者會，批評市長柯文哲上任2年半，但競選政見「柯P新政」內容卻大跳票。（張潼攝）

國民黨台北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕枚莎、陳炳甫及吳志剛今早召開記者會，批評市長柯文哲上任2年半，但競選政見「柯P新政」內容卻大跳票，例如8年5萬戶公共住宅變成4年1萬2000戶「開工」、8000元以下家庭保姆現在仍要價超過1萬5000元、觀光巴士每日營運量只有355人堪比「幽靈公車」。他們呼籲，市府空轉2年半，柯文哲不要再把台北當成實驗室，應儘快兌現政見。

徐弘庭指出，柯文哲選前高喊8年要興建5萬戶公共住宅，但戶數近來卻不斷下修，從4年2萬戶修正為4年2萬戶「開工」，再變成1萬8000戶、1萬2000戶；直到最近又被發現，4年內能夠完工的戶數僅3453戶、施工發包8794戶，且在完工戶數中，全是前市長郝龍斌任內規劃、發包，此外，570戶聯開宅因為租金過高，至今仍有113戶沒租出去。

至於真正在柯文哲任內規劃、設計、發包到動工的公宅，徐弘庭說，僅有明倫國小基地以及奇岩新社區2個基地共668戶。居住證意部分，如擴大租金補貼仍在討論中、公辦都更案也紛紛流標。

闕枚莎則表示，柯文哲在柯P新政影片中，承諾要建立社區公共保姆，市府還會輔導市民從事家庭保姆工作，讓收費壓在每月平均8000元以下。只是，2年半過去，保姆收費仍在1萬7000元至1萬9000元不等。

陳炳甫、王鴻薇則質疑，目前2歲以及3歲幼童想要進入公立幼兒園，錄取率大約只有2成，備取人數超過1萬人，但是非營利幼兒園目前缺額只有638個，家長只能選擇較貴的私幼，甚至為搶私幼，有家長還得在端午節假期的凌晨排隊。

藍營議員呼籲，柯文哲選前畫下夢幻大餅，但2年半來這些「自以為有創意」的政策，卻只是累慘公務員，實際兌現者少，「柯P新政應該裝上葉克膜了！」今下午將進行市政總質詢，議員也將針對政見跳票，質詢柯文哲。

(中時)