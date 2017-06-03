清境高山觀景步道暫停開放　預約遊客將退款

清境高山觀景步道開幕一個禮拜，即面臨鋒面暴雨的考驗。（廖肇祥攝）

才開幕1週的清境高山觀景步道，因仁愛鄉強降雨持續，且南投縣府宣布停班、停課，步道也停開，南投縣府表示，因步道採手機預約，今天預約系統已發簡訊通知預約遊客，告知會退票款到預約人的信用卡帳戶，也會在南投好好玩網站同步公告周知。

(中時)