6月3日中視午間新聞搶先看 南投山區豪雨

中視午間新聞搶先看 20170603

今天6月3日的中視午間新聞搶先看：

《太晚宣布停班課 南投縣長道歉》

各地豪雨狀況不斷，部分縣市與地區也宣布停班停課，而南投縣政府今天清晨將近7點才緊急發布停班停課，引發網友正反評論，因為有人早已經出門準備上班、上課，酸他「睡醒才公告」、「慢半拍」。

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《南投山區豪雨 台21線坍方封路》

南投山區出現超大豪雨，包括在台21線信義往水里路段目前道路不通，包括部分坍方，溪水暴漲暫時封路，另外在台16線地利往水里，同樣道路坍塌無法通行。

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《鋒面南移 中南部須注意強降雨》

中央氣象局指出，目前鋒面位於中南部上空，預期會有明顯雨勢，目前氣象局已對南投縣、嘉義縣、雲林縣、高雄市與屏東縣發佈超大豪雨特報外，其他各地也有大雨或大雨以上的特報，民眾應留意。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻播報的中視午間新聞！

(中時電子報)