豪雨官員災區勘災 金士傑諷「作秀機會來囉」？

金士傑臉書批官員作秀，罕見大動肝火讓粉絲訝異。(圖/本報系資料照)

昨日受到梅雨季鋒面及西南氣流影響，暴雨強襲北台灣，各處頻頻傳出災情，不少縣市首長、立委趕忙到選區視察災情，不過時代力量立委黃國昌勘災時，因為沒有撐傘、穿雨衣導致全身濕透，被網友質疑「作秀」，這讓演員金士傑在臉書發文，嘲諷此行為就是「愛台灣」。

粉絲管理員自清，全是自己在發牢騷，非金士傑本人PO文。(圖/金士傑臉書)

立委黃國昌昨天在臉書公布勘災照片，因為沒有撐傘白襯衫因此全濕，此行徑引發部分網友不苟同，認為「作秀」意味太濃，對此金士傑也發文「呼籲」立委們，要趁這波暴雨來襲時把握時機，趕緊到災區拍幾張勘災照，尤其記得不要撐雨傘穿雨衣和雨鞋，才能呈現「與民共苦為民服務」的畫面，就算被發現旁邊助理撐著傘也不要慌，因為這才是「愛台灣」的表現，此外還不忘附上黃國昌的惡搞圖，上面寫道「演得很辛苦你知道嗎」，反諷意味濃厚。

對於金士傑憤憤不平的發言，雖網友直呼說的有理，不過粉絲頁管理員立即跳出來澄清，表示全都是自己在發牢騷，不是金老師本人的發言，深怕掀起不必要的風波。

(中時電子報)