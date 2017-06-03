香格里拉對話 美防長重申參與亞太區域決心

新加坡《聯合早報》3日報導，美國國防部長馬蒂斯上午在香格里拉對話上向亞太區域釋放明確訊息，強調美國致力參與和維護該區域安全與繁榮的決心，但他同時呼籲北京以行動落實對朝鮮半島無核化的目標，並表示無法接受中方在南海主權問題上採取違反國際法的行動，影響以規則為主導的國際秩序。

報導稱，馬蒂斯在香格里拉對話第一場全體會議上闡述美國對於亞太區域挑戰的觀點時，重點提及中美關係。他預料不管在經濟或政治領域，中美之間難免有摩擦與分歧，但也強調說，川普政府希望與中國建立具建設性、以結果為導向的雙邊合作關係。

他指出，美國反對中國在南海建造人造島礁與其「越權的海事主張」，並且無法接受中方採取抵觸國際社會利益的行為。他指出，以規則為主導的秩序保障了亞太區域的和平與繁榮，並且帶給包括中國在內的區域國家利益。

他說：「儘管中美這兩個世界最大經濟體之間必然有競爭，但衝突是可避免的。兩國可以也應該為共同利益而合作。美國將在與中國有共同立場的課題上，與中國繼續展開密切合作。」

針對朝鮮課題，他也呼籲說：「我們相信中國最終會認識到，朝鮮是他們的戰略包袱，而非資產。朝鮮問題只會影響區域和諧，推動區域一向愛好和平的國家增加國防開支。」

他在回應與會者課題時也指出，在維繫中美關係時，兩國仍能在許多課題上達成共識，在朝鮮與南海課題上，美國並不採取簡單的「二者選一」態度，而是希望與中國合作，解決問題。

(旺報)