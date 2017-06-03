台人在菲罹難 國台辦：願提供任何必要協助
菲律賓首都馬尼拉一家酒店賭場日前發生槍擊案，有4名台灣人罹難。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，陸方對在菲律賓遇難的台灣同胞表示哀悼，並願意提供任何必要的協助。
菲律賓當局表示，昨凌晨首都馬尼拉一家酒店賭場發生蒙面槍手槍擊和縱火事件，警方在酒店內發現至少36具屍體，其中包括至少四名台灣人；死者大多是窒息而亡，蒙面槍手曾在酒店賭場縱火焚燒賭桌。
事件發生在當地時間午夜，地點位於馬尼拉雲頂世界酒店賭場，警方事後立即將酒店封鎖。
(旺報)
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