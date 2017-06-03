菸害一年奪2萬條人命 超過癌症死亡數一半
為籌措長照財源，本月12日起，菸稅將調漲20元，但部分癮君子仍坦言「繼續抽」，然而統計顯示，我國每年超過2萬人死於菸害，超過全癌症死亡人數的一半。衛福部國健署表示，「意志力」戒菸成功率低於5％，但透過戒菸專線，則大幅提升至40％，相差約8倍，提醒民眾不僅要及早戒菸，更要用對方法。
國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英說，根據國際研究，對於「可歸因於吸菸」的死因，包括肺部、心血管等疾病，我國每年就有約2.7萬人因此喪失，當中約2.4萬人是癮君子，3000人是吸了二手菸，不少癮君子時有戒菸的念頭，卻常因用錯方法而「永遠都在戒菸」。
為降低國人吸菸率、進而節省健保醫療費用支出，國健署自2003年創立戒菸專線，統計顯示，15年來共讓5.6萬人成功戒菸，6個月的點戒菸成功率達4成，比靠「意志力」戒菸者高出約8倍。台安醫院胸腔科主治醫師吳憲林坦言，國際上的戒菸成功率，最高也約落在45％上下，我國的數字算跟上國際水準，但最重要的還是讓「更多人接觸、知道有戒菸專線。」
戒菸專線組長蘇庭進說，戒菸後的3天內，會有相當高的「戒斷症候群」，包括睡不好、變胖、焦慮不耐、坐立不安等，這也是許多靠意志力戒菸者、會失敗的原因；他表示，上述症狀約1周後便會漸漸好轉，戒菸1個月後便幾乎恢復正常，民眾只要透過戒菸門診、搭配輔助用藥，戒菸絕對不是難事。
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(中時)
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