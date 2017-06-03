陸配懷孕嘴饞 寄臘肉家鄉味來台送辦

李姓陸配去年懷孕待產期間，想吃大陸家鄉菜，託家鄉友人寄臘肉、豆干等食物來台解饞，但她擔心遭發現，竟以衣服名義申報通關，結果被海關發現，海關因大陸被我方列為口蹄疫區，臘肉無法托運入境，依違反動物傳染防治條例送辦，台北地檢署審酌李婦已認罪，且物品已被海關查扣，犯行並非重大，要求李婦寫下悔過書後，今給予緩起訴，期限1年。

檢方調查，李婦在去年10月4日，託張姓友人從大陸空運臘肉、豆干等家鄉小吃，但報關時卻以衣服品項報關，而非以食物報關，遭海關查扣2包以真空包裝密封的熟食醃製臘肉，淨重約1公斤、數包豆干等熟食。

檢方調查時，李婦原本推稱是張姓友人報關時，誤將食品寫成衣服，並抱怨自己不知道空運包裹中有肉類等食物，但經檢方提示她相關法條後，她才改口認罪，坦承自己懷孕期間懷念家鄉味，才託友人將食物空運來台。

檢方認為，大陸仍被我方列為口蹄疫的疫區，相關肉類等食品禁止私自空運來台，李婦行為確實已觸法，但考量李婦沒有前科，並已認罪，決定給予她自新的機會，予以緩起訴。

(中時)