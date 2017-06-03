中南部民眾注意！ 南投、雲林、嘉義、高雄淹水一級警戒

鋒面帶來豐沛雨量，昨日嘉義、台南及高雄地區因此脫離1階限水，中央氣象局表示，鋒面逐漸南移，今日降雨集中在中南部地區，民眾必須慎防豪大雨。水利署也將南投縣、雲林縣、嘉義縣及高雄市部分地區列為淹水1級警戒區。

據水利署網站，南投縣仁愛鄉、信義鄉；嘉義縣阿里山鄉、梅山鄉、大林鎮；高雄市那瑪夏區及桃源區為淹水1級警戒區。

雲林地區民眾則需特別注意，雲林縣古坑鄉、斗六市、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉、北港鎮皆為淹水1級警戒區。

根據中央災害應變中心資料，截至今早10時40分，全台有980處曾發生積淹水，其中北部地區954處均已退水，今日主要集中在中南部地區，目前26處幾淹水地區，仍有14處未退水，分別是雲林13處，南投1處。

另外，人員傷亡部分，截至上午10時，全台新增1名罹難者，總計目前傳出2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。

至於連日豪雨是否影響菜價，行政院農業委員會農糧署表示，今日台北果菜市場蔬菜交易量1,545公噸，供應正常，平均每公斤交易價格23.6元，較昨日20.4元上漲3.2元，漲幅15.7％，尚屬夏季蔬菜合理價格。

由於鋒面持續挹注降雨，水利署今早也將台南水情燈號調整為水情正常藍燈，目前全台各地水情皆為正常藍燈。

(工商)