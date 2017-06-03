新中橫暴雨　信義路段大淹水

新中橫公路信義明德段，淹水長達1公里。(沈揮勝攝)

高底盤車輛勉強嘗試「渡河」，一般車輛只能望水興嘆。(沈揮勝攝)

滯洪池淤塞、效能不彰導致淹水。(沈揮勝攝)

居民全力清淤。(沈揮勝攝)

民眾感嘆作物淹水。(沈揮勝攝)

車輛繞道仍飽受滾滾山洪的威脅。(沈揮勝攝)

3日凌晨暴雨，神木村8小時累積雨量達400毫米，台21線新中橫公路信義鄉鄉治明德村路段，清晨6點多起淹大水，水深及膝、綿延約1公里，村民怨聲戴道，部分葡萄園泡水。

淹水路段，在明德村中油加油站到信義明德統一超商之間，北端正好是村長吳瑞龍家、南端為鄉民代表林麗英住宅，相當巧合。

吳瑞龍表示，這路段位處低窪地區，長期以來每雨必淹，3年前他自己捐地，請縣長林明溱與立委許淑華爭取建滯洪池及抽水設施，已經2年多未再淹水，但凌晨這場雨來得太急也太密集，加上樹木枝葉、垃圾阻塞，6點多山溝溢滿，7點多水深逾40公分，行經車輛紛紛被迫掉頭或改道，交通形同中斷。

滾滾泥水同時溢入路旁葡萄園，農民抱怨！家住吳瑞龍隔壁的農婦廖金說，請縣府和相關單位重視，修正改善施設，別再讓農友皺眉頭。

這場水患在村長發動村民清理樹葉、垃圾後，近午已逐漸消退。

(中時)