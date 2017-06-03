怕被認出？惡房東張淑晶竟改用人頭上網租屋
惡房東張淑晶疑因聲名狼藉而改以他人名義在租屋網出租房屋，坑殺不知情房客，事後還向房客求償10萬元，遭新北地院契約無效等情駁回。
近年來張淑晶因為租屋事件鬧上媒體版面，而遭外界封為惡房東，張女疑因擔心租屋生意受到影響，改用黃姓男子名義在租屋網上刊登出租房屋廣告，去年5月吸引湯姓民眾以每月1萬5000元代價，向她承租位於新北市的套房。
湯姓民眾入住後赫然發現，他在負擔高額租金及各類巧設名目之費用後，卻發現屋裡的沙發、床墊老舊而佈滿污漬，沒能得到應享有之基本起居品質，且原先出租人承諾之專人打掃清潔等服務也未獲兌現。之後他才發現出租人的真實身份就是張淑晶，萌生退租想法。
湯姓民眾指稱，張淑晶因為名聲不佳，為了避免房客得悉身分而不願租屋，刻意在承租時不表明身份，而且在租賃契約書上所載之身分證字號亦為數字1（男性）開頭，另以黃姓男子名義出租房屋。
湯姓民眾試圖與張淑晶商談相關事項，但卻屢遭推諉，遂於撤銷具有瑕疵的意思表示，在去年7月27日委請律師發律師函，告知湯姓民眾與張淑晶間之房屋租賃契約自始不存在。卻反遭張淑晶以湯姓民眾未給付租金，且未歸還2副磁扣、鑰匙電卡、大門卡等情，求償5個月共10萬元租金。
法院審理發現，湯姓民眾與張淑晶簽約時未滿18歲，所簽訂之租賃契約須經法定代理人之承認始生效力，但湯姓民眾的法定代理人並不承認這份租賃契約，因此這份租賃契約應屬無效；另湯姓民眾承租2個月期間雖遭控未繳房租，但他簽約時有繳納4萬元押金，張淑晶將押金抵為房租後，權益並未受損。
雖然張淑晶聲稱湯姓民眾在該處租屋5個月，但湯姓民眾表示只租2個月就沒住在該處，張淑晶也無法證實之後湯姓民眾仍續住此地，且湯姓民眾也當庭歸還磁扣、電卡、大門卡等，新北地院審結後駁回張淑晶求償10萬元之訴。本案仍可上訴。
(中時)
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