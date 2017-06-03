MiLB》王維中本季第4勝入手 近10戰僅失1分
效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美左投王維中，才剛得到球隊單月最佳投手，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬道奇)交手，王維中在第9局2出局後登板，投0.2局沒有失分，加上隊友適時打下致勝分，在延長賽以1比0贏球，王維中拿下本季第4勝。
王維中在5月展現壓制力，單月自責分率僅1.72，今兩隊前8局都未攻下分數，王維中9局下半2出局一壘有人時登板，王維中成功抓到第3個出局數，比賽進入延長。
第10局科羅拉多泉天襪靠著兩支安打，攻下1分，下半局王維中續投，面對首位打者被敲安，不過也讓下位打者擊成飛球出局，王維中下場後，球隊最後一任投手雖接連投出保送形成滿壘，好在驚險守成，終場1比0獲勝。
王維中本季至今出賽20場，拿下4勝0負，自責分率降至2.08，近10場出賽共投13.1局僅失1分，展現驚人實力。
(中時電子報)
關鍵字：王維中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。