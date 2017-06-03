MiLB》王維中本季第4勝入手 近10戰僅失1分

王維中近10戰登板投球僅失1分。(資料照 鄭任南攝)

效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美左投王維中，才剛得到球隊單月最佳投手，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬道奇)交手，王維中在第9局2出局後登板，投0.2局沒有失分，加上隊友適時打下致勝分，在延長賽以1比0贏球，王維中拿下本季第4勝。

王維中在5月展現壓制力，單月自責分率僅1.72，今兩隊前8局都未攻下分數，王維中9局下半2出局一壘有人時登板，王維中成功抓到第3個出局數，比賽進入延長。

第10局科羅拉多泉天襪靠著兩支安打，攻下1分，下半局王維中續投，面對首位打者被敲安，不過也讓下位打者擊成飛球出局，王維中下場後，球隊最後一任投手雖接連投出保送形成滿壘，好在驚險守成，終場1比0獲勝。

王維中本季至今出賽20場，拿下4勝0負，自責分率降至2.08，近10場出賽共投13.1局僅失1分，展現驚人實力。

(中時電子報)