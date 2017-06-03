美學者：美國不會為台獨而戰
哈佛大學學者艾立森(Graham Allison)表示，台灣仍然是中美爆發衝突的五大原因之一。若台灣獨立，中國一定會對台動武，美國則不大可能為台獨而戰。這是一個嚴峻的事實。
美國「外交關係協會」2日在華府舉行「美中衝突是否不可避免」研討會。台灣媒體詢問，外界向來認為若中美爆發衝突，一定是因為台灣，此一說法，目前是否依然適用？
艾立森指出，中國一定會因為台獨對台動武，「這是一個事實」。他認為，美國也已經接受了這個事實，因為美國不大可能會為台獨而戰，「這是一個嚴峻的事實」。
與會的前美國副總統拜登國家安全顧問拉特納(Ely Ratner)則認為，川普總統因為擔心習近平不高興而不再接蔡英文的電話似乎有些不妥，但白宮國安會目前處理的還不錯，在兩岸議題上也很有章法。
拉特納認為，兩岸關係目前處理得很好。而如果台灣政治出現意外變化，這一情況也會出現變化。但他認為，台灣目前不是決定美中關係的關鍵因素。
至於如何看待兩岸目前僵局，曾經以美國代表團成員身分，出席蔡英文總統就職典禮的美國前副國務卿尼格羅龐提(John Negroponte)認為，兩岸關係目前的確陷入僵局，但僵局未嘗不是一種穩定。
尼格羅龐提不認為兩岸目前存在衝突的威脅，在華府大家對與台灣關係上必須審慎處理，也都有共同認知。
(中時)
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