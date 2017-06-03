鐵板燒店更換看板 工人疑觸電失去生命跡象

鐵板燒店今早發生工安意外。（柯宗緯翻攝）

高雄市今早10點多發生一起工安意外，博愛路、熱河路口一家鐵板燒店，正搭建大型廣告看板，疑似探照燈漏電，造成39歲鍾姓工人從3樓高鷹架跌落到2樓鐵皮屋頂，當場失去生命跡象，家屬仍不放棄急救，詳細事故原因仍有待一進步調查。

(中時)