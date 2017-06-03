暫別演藝圈？「浩角翔起」阿翔驚po文：該休息一下了

「浩角翔起」阿翔突丟震撼彈，po文表示要休息一陣子，追隨浩子腳步出國去。(中時資料照片)

台灣綜藝圈天團「浩角翔起」成員浩子去年底震驚宣布揮別演藝圈一年，要帶著家人去環遊世界，留下搭檔阿翔獨自在演藝圈奮鬥，一度讓雙方的媽媽擔心，如今事隔不過半年，阿翔竟在昨天投下震撼彈，宣布要休息一陣子，點名把主持棒交給莎莎、謝忻等人。

阿翔隨文附上機場全家福合照，真的打算去度假了。(翻攝自阿翔臉書)

阿翔昨天無預警在臉書po文，竟是跟隨浩子腳步，直言自己想了很久，也計畫了一陣子，「是的，也應該休息一下，充個電了」，宣布搭機「前往另一個國度」，不忘喊話手邊主持的《食尚玩家》及《綜藝大集合》主持群：「莎莎、永烈，你們要加油，董哥、謝忻，你們要忍耐」。

阿翔這篇「震撼道別文」，讓被點名的星友們立刻跳出來回應，但不是慰留，而是滿滿吐槽，好拍檔莎莎留言：「你只去幾天而已！不要騙！」，謝忻則給出一個無奈的表情符號，並寫下「我也訂機票了。董哥加油！！」，眾粉絲則是一片不捨，但支持阿翔出門散心的決定，還搞笑表示「其實你是要去找浩子吧！忍不住思念了齁」、「如果遇到浩子我想一定是命中註定」。

(中時電子報)