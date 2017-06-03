廣州擴增垃圾處理力 緩解垃圾圍成局面

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2017年第一季，廣州一共清運處理生活垃圾高達163.36萬噸，每日平均約有1.815萬噸。生活垃圾中約有三分之一是餐廚垃圾，目前廣州每天處理餐廚廢棄垃圾能力只有200噸左右。

廣州將於明年新增兩個餐廚廢棄物循環處理計畫，屆時廣州將新增2000噸餐廚垃圾的處理能力。

廣州市生活廢棄物管理中心主任肖文介紹，未來廣州規劃的餐廚垃圾處理能力是日均4000噸，還會配備收運車隊。

目前，大田山垃圾處理廠正處試營運階段，日均只能處理200噸，待明年下半年李坑和蘿崗處理場建成後，廣州將新增2000噸餐廚垃圾的處理能力，進一步緩解垃圾圍城的問題。

(旺報)