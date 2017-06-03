獨家》邵雨薇峇里島傳「意外」 隨身護照丟了

邵雨薇（左）和房思瑜正在峇里島錄製節目。（取自臉書）

邵雨薇（右）和房思瑜正在峇里島錄製節目。（取自臉書）

邵雨薇。（取自臉書）

邵雨薇。（取自臉書）

邵雨薇。（取自臉書）

邵雨薇和吳慷仁合拍的偶像劇《極品絕配》5月27日殺青後，她馬上飛到印尼峇里島錄製電視節目，她日前在臉書曬出多張和好友房思瑜的自拍照，難得大秀身材的她穿著比基尼，白皙的肌膚加上若隱若現的事業線，更襯托出小女人的性感。但今天（3日）一早她在臉書透露「護照不見了」，隨行的經紀人剛剛表示，原預計今傍晚回台，現在可能要多停留3、4天，已緊急處理中。

邵雨薇早上在臉書寫「我沒在鬧，我護照不見了，剛好遇到假日也辦不了什麼，讓我吹吹海風喝個午茶好好思考怎麼辦，經紀人覺得我淡定，其實我是腦袋空空，在想著一個人去坐印尼的船啊火車啊，經過很多市集啊河邊，在偏僻的路上跟當地人比手畫腳，然後突然也覺得有趣，一點都不緊張，準備去報警，再坐飛機去印尼辦事處，要多花個三天處理，有看過一部電影《Lion》嗎，古都…」。

她前兩天曬出多張自拍照，也有和房思瑜泛舟畫面，「一早就出船準備玩水啦」，不難看出好心情，她還開心說峇里島太美啦，「關於曬黑就不談了」，也貼出大吃冰淇淋的照片，表示自己開心了一下午。粉絲看到她曬性感的照片後也大讚她「女神」、「身材真好」、「美得犯規」、「雨薇好性感」。

(中時)