PGA》潘政琮紀念賽近6戰首晉級 球王強森淘汰
旅美好手潘政琮終於打出原來水準，今(3日)在紀念高球賽次輪飆出6鳥2柏忌68桿(-4)，這個當天前10成績，讓他排名大躍進，以並列第40的總桿144桿(+4)順利晉級，中止之前連5場淘汰。
「球王」強森以152桿(+8)吞下本季第2場被淘汰，巧的是，他二月農保公開賽第1場出局，潘政琮這場比賽獲得美巡生涯最佳成績並列第2；今第2場淘汰，潘政琮打出近6場第1場晉級。
首輪揮出76桿的潘政琮，今次輪從第10洞出發，前9洞打出2鳥0柏忌34桿，後9洞再打出4鳥2柏忌34桿，不僅化解淘汰危機，還以比晉級線少3桿的並列第40晉級。
美國好手達夫納，連續兩天揮出65桿，以領先5桿的總桿130桿(-14)獨走。
(中時電子報)
關鍵字：成績
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