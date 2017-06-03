林全基隆勘災 遭民怒嗆「作秀!基隆不歡迎你」
行政院長林全今天上午9時抵達基隆大武崙視察勘災，但過程中屢遭民眾當面嗆聲，大罵「作秀！基隆不歡迎你！」，並說「勘災就勘災，找來那麼多大批警力阻礙交通幹嗎？」還有民眾拉起白布條怒嗆市長林右昌「4.5星唬爛昌」的字眼。
林全在林右昌及立委蔡適應陪同下，進行巡視勘災，安樂區大武崙一帶佈滿大批維安人員與警力，使得交通幾度受阻，現場民眾氣得說「根本是擾民！」。
嗆聲的民眾憤怒地說：「現在還有1名老婦人失蹤，大官們還有心情在這裡作秀，到底有沒有在關心？」，並且說「可以不要阻擾國軍救災嗎？快回去！基隆不歡迎你！」
林全等人10時抵達昨天一度坍方封路的基金一路，到受到災損較嚴重的商家逐一關心，記者向林全詢問對於民眾嗆聲「政府慢半拍、作秀」有什麼看法，林全等人沒有回應，繼續視察其他受災戶。
(中時)
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