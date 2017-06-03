殺人焚屍 兇嫌是他弟弟
黃國峰／台中報導
台中市日前發生一名男子被斷掌焚屍案，在死者身旁發現六顆骰子及48歲林姓男子身分證件，本以為48歲林姓男子即是死者，經警方抽絲剝繭經由DNA比對追查發現，死者56歲林男竟是48歲林嫌的哥哥，警方訊後已將林嫌依殺人罪移送台中地檢署偵辦。
警方指出因案發現場位於台中市西屯區重劃區內，四周尚未開放通行，人煙罕至故無住家也無監視器，經專案小組擴大調閱路口監視器影像並比對相關證物，發現死者旁身分證件並非死者，而是48歲林嫌，該男也於今年4月因詐欺為台中地檢署所通緝，並於其平日所使用之白色自小客車內採集到血跡，經DNA比對一為遭焚屍之屍體、另一則為林嫌，進一步確認死者身分為56歲林男，而犯嫌為死者的弟弟48歲林嫌，認定犯嫌林男涉案重大。
林嫌到案後承認死者是他哥哥，兩人當晚見面僅為商討家務事，對其他作為則避重就輕、一概否認，但警方依所掌握的證據，在警詢後移情台中地檢署偵辦，復經聲押獲准，收押禁見。
(中時)
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