移民之子 瓦拉德卡將成愛爾蘭首任同志總理

印度移民之子、現年38歲的瓦拉德卡被選為愛爾蘭執政黨新黨魁，將成為該國首名公開出櫃的總理。（圖/美聯社）

據英國衛報（The Guardian）報導，出身於印度移民家庭、現任愛爾蘭眾議院（Dáil Éireann）議員的瓦拉德卡（Leo Varadkar），於昨日（6/2）在執政的統一黨（Fine Gael）黨魁大選中，以6成的得票擊敗對手西蒙（Simon Coveney），成為該黨及愛爾蘭史上最年輕的黨魁。瓦拉德卡同時也是名公開出櫃的同性戀者，由於原總理肯尼（Enda Kenny）已於上個月宣布辭職，接任執政黨黨魁的他，望能獲得國會支持，被選為愛爾蘭共和國下一任總理、同時也是第一位同性戀總理，將繼盧森堡總理之後，成為歐盟會員國中，第二位出櫃的現役領袖。

現年38歲的瓦拉德卡，出生於都柏林，父親是一名於1960年代移民英國的印度籍醫師、母親則是愛爾蘭籍的護士，原定居於英國萊徹斯特（Leicester）、後才移居愛爾蘭都柏林。家中排行老三的他，上頭還有2名姊姊蘇非和索尼雅。高中時期就加入統一黨青年團，大學進入愛爾蘭老牌學府三一學院（Trinity College, Dublin）攻讀法律、後轉為醫學，就學期間即展現從政興趣，被統一黨列為重點培養人才之一。2003年從地方議員起步、2007年進入眾議院並成為黨團發言人。

已於上個月宣布辭職的愛爾蘭現任總理肯尼。（圖/美聯社）

曾任交通旅遊部長、衛生部和社福部長的瓦拉德卡，被黨團和媒體賦予高度厚望，但現實中，一旦國會確認總理任命，他將面對多項挑戰：首先是，對手西蒙較他更獲地方選民青睞，未來的大選和決策走向，恐怕難以忽視此一力量；再者，同性戀身份是否影響他在天主教大國的愛爾蘭，出任總理的仕途；以及與英美、歐盟之間的互動，都將成為執掌15年政黨、6年政府的原總理肯尼留給他的考題。

(中時電子報)