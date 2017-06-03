移民之子 瓦拉德卡將成愛爾蘭首任同志總理
據英國衛報（The Guardian）報導，出身於印度移民家庭、現任愛爾蘭眾議院（Dáil Éireann）議員的瓦拉德卡（Leo Varadkar），於昨日（6/2）在執政的統一黨（Fine Gael）黨魁大選中，以6成的得票擊敗對手西蒙（Simon Coveney），成為該黨及愛爾蘭史上最年輕的黨魁。瓦拉德卡同時也是名公開出櫃的同性戀者，由於原總理肯尼（Enda Kenny）已於上個月宣布辭職，接任執政黨黨魁的他，望能獲得國會支持，被選為愛爾蘭共和國下一任總理、同時也是第一位同性戀總理，將繼盧森堡總理之後，成為歐盟會員國中，第二位出櫃的現役領袖。
現年38歲的瓦拉德卡，出生於都柏林，父親是一名於1960年代移民英國的印度籍醫師、母親則是愛爾蘭籍的護士，原定居於英國萊徹斯特（Leicester）、後才移居愛爾蘭都柏林。家中排行老三的他，上頭還有2名姊姊蘇非和索尼雅。高中時期就加入統一黨青年團，大學進入愛爾蘭老牌學府三一學院（Trinity College, Dublin）攻讀法律、後轉為醫學，就學期間即展現從政興趣，被統一黨列為重點培養人才之一。2003年從地方議員起步、2007年進入眾議院並成為黨團發言人。
曾任交通旅遊部長、衛生部和社福部長的瓦拉德卡，被黨團和媒體賦予高度厚望，但現實中，一旦國會確認總理任命，他將面對多項挑戰：首先是，對手西蒙較他更獲地方選民青睞，未來的大選和決策走向，恐怕難以忽視此一力量；再者，同性戀身份是否影響他在天主教大國的愛爾蘭，出任總理的仕途；以及與英美、歐盟之間的互動，都將成為執掌15年政黨、6年政府的原總理肯尼留給他的考題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。