《時來運轉》歐冠爭霸 皇馬、尤文經典對決

尤文圖斯今年贏得空前的義甲6連霸。（美聯社資料照）

2016-17歐洲足球賽季的最後高潮戲，由西班牙銀河艦隊皇家馬德里vs.義大利斑馬軍團尤文圖斯上演的歐冠決賽，4日凌晨將在威爾斯卡地夫千禧球場進行。

2016-17賽季歐洲足壇的最後高潮戲，由西班牙「銀河艦隊」皇家馬德里對決「斑馬軍團」尤文圖斯的歐冠決賽，4日凌晨將在威爾斯卡地夫千禧球場上演。台灣地區由愛爾達足球台與公視3台直播這場經典對決。

皇馬和尤文本季都拿下隊史第33座國內聯賽冠軍，是西班牙與義大利最偉大的足球隊。但以歐冠賽場的成就而言，這場決賽卻是最多冠軍與最多亞軍的對決，皇馬擁有賽史最多的11冠，尤文曾8度打入決賽，卻僅兩次舉起金盃，6屆亞軍也是賽史最多。

C.羅納多（下）與拉莫斯（上）一攻一守，帶領皇馬本季踢出佳績。（美聯社資料照）

自歐冠盃改制擴軍為聯賽以來，從無球隊能夠衛冕成功，皇馬距離創紀錄只剩最後一步。儘管著名的BBC連線少了小腿受傷的威爾斯快刀貝爾，但有世界足球先生C.羅納多和法國前鋒本澤馬坐鎮，伊斯柯本季的表現也足以頂替貝爾。

皇馬本季歐冠表現精彩，在8強打敗進攻能力超強的拜仁慕尼黑，4強則淘汰了防守出色的同城死敵馬德里競技。過去3年內2奪歐冠、4年內3度打入決賽的大賽經驗，更是皇馬問鼎第12座歐冠金盃的最大本錢。

尤文和皇馬在歐冠碰頭19次，各獲8勝且3度踢平，戰績不相上下，偏偏1998年唯一那次決賽碰頭，尤文就是以0比1飲恨。那是尤文連3年打入決賽卻連2年鎩羽而歸，自從1996年贏得隊史第2座歐冠金盃後，斑馬軍團已4度在決賽敗北，包括前年以1比3不敵西甲豪門巴塞隆納。

義大利國門布馮就是沒有拿過歐冠冠軍。（美聯社資料照）

防守絕對是尤文阻斷皇馬連霸的最大優勢，由義大利國門布馮領銜的鋼鐵防線，本季歐冠只被攻入過3球。火力旺盛的巴薩與法甲冠軍摩納哥，來到尤文面前全部「卡彈」，說斑馬是本季歐冠最穩定的球隊絕不為過。

尤文力拚暌違20年的歐冠冠軍，企圖心極為強烈，特別是對德高望重的布馮來說，帶領尤文連3年贏得義甲、義大利盃「雙冠王」之後，就差歐冠這項他征戰足壇獨缺的最大榮譽，才能功德圓滿。

歐冠本季由皇馬與尤文爭冠，絕對實至名歸，但兩大強豪也不是沒有弱點。皇馬常有剛開賽欠缺專注力的問題，4強對馬競的第2回合就差點因而翻船。而尤文接近完美的防守數據，背後也不是沒有隱憂，對摩納哥的兩回合比賽都差點讓對手先馳得點，決賽如果也給經驗豐富的皇馬有機可趁，下場恐怕不會好過。

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這場歐冠決賽勢均力敵，勝負相當程度取決於雙方的臨場發揮。讓分玩法方面，皇馬此役受讓1球，分尤文獲勝的賠率偏低，但以尤文的防守功力，皇馬大勝的機會微乎其微，看好皇馬略勝一籌的彩迷，或可考慮讓分和局（即90分鐘皇馬勝1球），賠率高達3.75。大小分則建議朝小分方向布局。

(中時電子報)