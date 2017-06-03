豪雨解除南部旱象 供水趨於穩定

高屏堰原水濁度3.5萬NTU，已超過淨水廠負荷。(郭韋綺翻攝)

曾文水庫進水量破1億噸，且持續進水中。(郭韋綺翻攝)

連續2天梅雨為南部地區降下顯注雨量，各地河川流量激增也為南部水庫帶來豐沛進水量，水庫蓄水率明顯回升。但強降雨隨之而來高濁度、防汛應變，南水局也已啟動備援系統水源、區域間聯合調度及跨單位協調合作等措施來應對，期能於降雨為南部地區紓解旱象的同時，也能確保南部地區供水穩定。

由於高雄地區主要水源為高屏溪，容易受到豐枯變化影響，供水系統較為脆弱，在本波梅雨強降雨影響下，河川流量最高到每秒5,740立方公尺以上，原水濁度亦高達35,000NTU，已遠超過淨水廠負荷能力。

所幸經由南區水資源局與台水公司第六、七區管理處提早備妥轄內備援設施，並透過南化高屏聯通管路適時通水，在這次發揮穩定供水極大效益；另外，至6月3日上午7時，南部地區主要水庫集水區降雨量也達150-300毫米以上，其中台南地區曾文水庫累積進水量已達1.1億噸以上，並持續進水中。

由於中央氣象局表示仍持續有降雨機會，南水局也將持續與各單位監控降雨及河川流量變化情形，加強各地防汛應變及監控水庫安全。南區水資源局表示，南部水情已全面改善，台南水情燈號也經由經濟部同意恢復正常的藍燈，然而因豪雨仍持續中，將謹慎進行水源調配、防汛應變及水庫操作安全，確保南部地區供水穩定。

(中時)