男子心情差砸Ubike送辦

陳姓男子去年底因心情不好，以安全帽砸毀北市萬華區一處Ubike租賃站的Kiosk自動服務機，遭微笑單車公司提告毀損，事後雙方和解，微笑單車公司撤告，台北地檢署今給予陳不起訴處分。

檢方調查，陳姓男子去年底騎機車至萬華青年公園UBike租賃站點，手持安全帽砸毀租賃站的Kiosk自動服務機，事後微笑單車公司報警，警方依監視器循線查出陳男涉案，將陳男送辦。檢方調查時，陳男表示他因心情不好才砸，事後很後悔。

檢方安排雙方進行調解，後來雙方成功和解，微笑單車公司撤告，檢方今給予陳不起訴處分。

(中時)