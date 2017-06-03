豪雨襲擊雲林 客子厝抽水站提前運作

雲林縣北港鎮與元長鄉交界的客子厝抽水站提前運作。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面已逐漸移至中台灣，中央災害應變中心今（3日）上午統計災情，全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。

由於鋒面南移，雲林縣瞬間降下豪大雨，中央氣象局在雲林縣古坑地區已測得12小時累積雨量達599毫米，驚人雨量已超過民國90年的桃芝颱風490毫米的累積雨量

由於瞬間豪大雨，雲林縣北港鎮與元長鄉交界的客子厝抽水站，雖尚未完工，但已可運作抽水，為因應昨晚雲林縣超大豪雨，於今上午6時30分立即投入防災行列，開始啟動運轉，並且將所有四部抽水機同時運轉。

原有內水水位11.24M於上午7時30分已降至10.50M，成功發揮防災功能，目前仍持續抽水以維持客子厝大排內水不溢出，保護兩岸居民生命財產安全。

(中時)