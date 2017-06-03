豪雨侵襲 高球場球道變「漁場」

高球場水池裡的魚，因豪雨全都被「衝上岸」。(圖：截自高球友臉書)

北台灣連兩天下起豪大雨，造成多處大淹水，就連高球場水池的魚也遭殃，全都因水池的水溢出來，被衝到球道上。

北部1家高球場雨水退去後，游到球道上的數千尾魚就「回不去」，出現球道變成「漁場」的景象。

(中時電子報)