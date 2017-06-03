NBA》有這種總裁？席爾佛樂當蕾哈娜保鑣
NBA總裁席爾佛的新工作，不是改善當前NBA亂象，竟是擔任美國流行音樂天后蕾哈娜的保鑣？在總冠軍賽G1賽後，席爾佛意外成為蕾哈娜離場時的開道保鑣，但他不以為意，甚至表示自己很開心可以擔任蕾哈娜保鑣的角色。
「我並未刻意追上蕾哈娜，卻很榮幸可以擔任她的保鑣，當時我低著頭走路，感覺到她就在我身後，不過一開始我卻想，為何全場球迷突然都把焦點放我身上呢？」席爾佛說，「我才意識到她在我後面，趕緊把人們推開幫她離場。」
不過身為詹姆斯「鐵粉」的蕾哈娜，在G1與杜蘭特之間互動引爆不少熱議，因為她在杜蘭特罰球時高喊不進，結果遭杜蘭特瞪了一眼，隨後杜蘭特在蕾哈娜面前投進三分球，還刻意轉身面向蕾哈娜再瞪一眼，擺明就看蕾哈娜不爽。
杜蘭特在賽後記者會不願多提這件事，「我根本完全忘記那個回合自己做了什麼！」面對媒體追問，一旁的柯瑞連忙告誡杜蘭特，別中了媒體的陷阱，杜蘭特隨即回應，「那你們好好享受吧！」擺明就是不給媒體炒作機會。
會讓媒體很想炒作杜蘭特與蕾哈娜「交惡」新聞的主因，是杜蘭特6年前曾跟蕾哈娜不斷示愛，卻沒獲得什麼回應，蕾哈娜也堅守詹姆斯鐵粉立場，如今從愛慕之情變成怒瞪兩次，當然媒體很想從杜蘭特逼出一些話來。
(中時電子報)
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