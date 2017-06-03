空中交通大亂軍機疏運 旅客：難得體驗

C130軍機今天協助疏運滯留金門旅客。（柯宗緯翻攝）

鋒面滯留台灣，暴雨襲台造成離島航班大亂，高雄小港機場昨天取消6班金門往返高雄航班，許多旅客滯留金門，為紓解滯留旅客，民航局與國防部協調，今早由國防部派遣C130軍機疏運，協助約百名旅客返家。

小港機場指出，今天10點從金門載70旅客返回高雄，10點45分軍機到達高雄後立刻回金門，並從高雄載28位旅客回金門。據悉，搭乘軍機每人含保險費用1000元，雖然軍機較吵、品質無法與民航機比擬，但對旅客來說是難得的體驗。

(中時)