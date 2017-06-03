色運將性侵女大生代價高 重判沒收計程車

49歲洪姓計程車司機，前年8月晚間在台中南屯區搭載一名富家女大生至朝馬轉運站，卻將車開到烏日區溪岸路偏僻處，先猥褻女大生，被害人反抗，但洪男動手性侵得逞，事後還恐嚇「我是通緝犯，要同歸於盡」，並誣指被害人是賣淫援交。案經最高法院審理，認為洪為滿足一己性慾，恣意恃強凌弱，犯罪動機、目的惡劣，今(3)日駁回上訴，重判11年徒刑確定；另認定計程車是犯罪工具，沒收未扣案的計程車。

最高院認為，二審以洪是犯「利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會」犯強制性交罪，並無不當，且洪確實是利用計程車犯案，依法要宣告沒收。因計程車未扣案，本案判決確定後，可向洪追徵計程車的價額，洪某犯案既要坐牢，還要被追討計程車的市價，代價不低。

判決指出，洪男駕駛計程車2015年8月16日晚間7時47分，行經台中市南屯區五權西路、向心路口時，恰好有家境富裕的女大學生，要前往西屯區朝富路朝馬轉運站搭乘和欣客運返回台南市租屋處，因未及搭上公車，就在該路口7-11便利商店前路旁隨手招攔洪的計程車。

洪男載上女大學生後，強行載至烏日區溪岸路偏僻處停車，先猥褻女大生，再性侵被害人得逞，並出言恫嚇威脅生命，不能告訴別人。經被害人返家告訴媽媽報警查獲洪嫌。

(中時)