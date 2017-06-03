掃蕩毒販 橋頭地檢直搗28毒窟逮藥頭

橋頭地檢署為阻斷毒品供給鏈，4月起指揮轄區憲兵隊及司法警察機關針對26個轄區的中小盤藥頭，進行大規模查緝，強力掃除毒品源頭；2個月掃蕩成果豐碩，共計搜索28處，查獲一級毒品447.95公克、二級毒品339.37公克、三級毒品1719.88公克、毒品咖啡包1222公克、咖啡包原料1.1公斤及不法所得8萬5千多元，逮捕38名藥頭中，23人遭收押。

橋檢指出，掃蕩毒品行動由緝毒專組主任檢察官李廷輝，率同緝毒專組檢察官陳俊宏、鍾仁松、楊景婷、李明昌、賴帝安、陳俐吟、陳志銘等7人，自4月1日起，指揮轄區憲兵隊及司法警察機關針對轄內中小盤藥頭，執行大規模查緝行動，持搜索票搜索28處所，共查獲2處毒品咖啡包分裝工廠，逮捕中小盤販毒藥頭38人、施用毒品者58人，聲請法院羈押26人，最後准予羈押23人；其中1名為施用毒品現役軍人，經追查已掌握其上游藥頭身分，另簽發拘票拘提中。

橋檢表示，鑑於毒品日漸氾濫、吸毒年齡層下降，嚴重影響社會治安及戕害年輕人身心健康，少數官兵因好奇心而接觸毒品，將毒害帶至軍中，不僅損及官兵身心，亦影響國防戰力。為防止毒品擴散，運用全國毒品資料庫擬定反毒策略，持續鐵腕掃蕩中小盤毒販，全方位打擊毒品犯罪，如社會大眾發現不肖販毒者，請勇於向檢調機關檢舉。

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(中時)