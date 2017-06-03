舊輪胎置馬路 回收業者遭送辦

吳姓資源回收業者，今年農曆年前回收許多舊輪胎，因數量太多，便將輪胎暫放到家門外的馬路上，卻遭檢舉違反廢棄物清理法；但台北地檢署認為，那些舊輪胎並非廢棄物，今天將吳男不起訴。但吳男將舊輪胎隨意放在戶外的行為，檢方移由主管機關對他做行政裁罰。

今年農曆年前，家住新北市新店區的吳男，收了許多二手輪胎，打算變賣賺錢，但輪胎太多沒地方放，他只好暫時將輪胎暫放在家門外，事後卻因此吃上廢棄物清理法官司。

檢方調查時，吳男否認隨意亂丟廢棄輪胎，指這些輪胎都是可以賣錢的二手輪胎，因家中地方小，才暫放戶外。檢方認為，這些舊輪胎有業者專門回收，並非廢棄物，認定罪證不足，將他不起訴。

(中時)