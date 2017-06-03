大雨不出門 台北O型血剩3.7天
缺血啦！近來天氣不穩，加上昨日豪大雨，全台各地幾乎都有缺血狀況，當中以O型最嚴重，血庫量僅剩5天，其次為A型6.4天，同樣未達安全準備值的7天，台北的O型更已屬於「急缺」的3.7天。台灣血液基金會表示，受豪雨影響，這2天已取消數場捐血活動，盼大家在注意安全的情況下，出門捐血助人。
昨日豪雨重創北台灣，今日雨勢則轉至中部，也降低不少人出門的意願。統計顯示，全台O型和A型血，庫存量均屬於「偏低」，B型和AB型也僅略高於安全準備值的7天，分別為7.4天和7.9天。
台北捐血中心企劃課課長陳絜先表示，全台最缺的O型血，除了高雄有8天外，其餘庫存均不到7天、甚至還有低於4天者，其中台北的3.7天最低，已屬於低於4天的「急缺」等級，新竹和台中也分別僅剩4.9天和4.1天，台南也只剩6.1天。
陳絜先說，昨日豪雨重創的北部，若要達到安全準備值的血庫量，A型還需要1600袋、B型需900袋、O型需3500袋、AB型需500袋。她表示，因應天氣不穩，近日已陸續取消一些捐血活動的場次，但仍呼籲民眾在注意自身安全的情況下，外出挽袖捐血、救人一命。
(中時)
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