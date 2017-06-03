全台首創「回收物聯網」從台中啟動

環保局今天在台灣大道市政大樓舉辦「台中綠動，一指回收，惜舊煥新」記者會，發表「zero zero回收服務」APP！（陳世宗攝）

民眾透過APP中的「回收地圖」，掌握各種回收管道及動態，還可線上預約回收，將有專人到府免費搬運回收。（陳世宗攝）

為提供民眾更便利、多元化的資源回收管道！台中市政府環境保護局在經濟部工業局的補助下，與業者大豐環保科技公司合作推出「zero zero回收服務」APP，民眾可透過APP中的「回收地圖」掌握各種回收管道及動態，還可線上預約回收，將有專人到府免費搬運回收。

市長林佳龍表示，台中市要成為宜居、智慧城市，就要從綠色城市做起，透過這次推動回收物聯網期待將垃圾全回收，讓零廢棄在台中實現，也希望經濟部工業局能提供更多補助，讓市府的回收服務更完善；期望每個人都能善盡世界公民角色，不要讓地球面臨危機，全民一起來共同響應環保。

環保局3日在台灣大道市政大樓舉辦「台中綠動，一指回收，惜舊煥新」記者會，發表「zero zero回收服務」APP；市長林佳龍、市府環保局長白智榮、經濟部工業局主任秘書楊志清、大豐環保科技公司董事長林盟洲等人共同宣告APP正式啟用。

「自己的地球自己救！」林佳龍表示，在6月5日世界環境日前夕，市府發表了「zero zero回收服務」APP，希望吸引更多人響應環保行動，此APP整合各種回收服務，讓回收流程無漏洞，在這個幾乎每人都有智慧手機的時代，只要動動手指，透過這個行動智慧服務平台，就能方便做資源回收。

大豐環保科技公司董事長林盟洲表示，這次推出的APP把智慧科技、資源回收連結起來，希望透過此平台，讓民眾做回收更便利，未來也將不斷推出更新的回收便民服務。

環保局指出，「zero zero回收服務」APP是市府與業者產官合作推出的行動智慧服務，也是全台第一個啟動的回收物聯網，APP上建置了「回收地圖」，透過地圖即可輕鬆掌握環保局資源回收車動態、離家最近的「希望資收站」、回收員動態及公益回收點等。

環保局強調，APP也推出線上預約回收服務，不管是廢家電、廢汽車、廢機車等，動動手指，就有專人到府免費搬運回收。即日起至7月31日也推出打卡抽好禮活動，運用APP的回收地圖進行各回收站點打卡評價，即有機會抽中100元禮券，共800個名額，活動期間內每週抽出100名。

(中時)