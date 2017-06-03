豪雨成災 國軍赴三芝協助復原

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨1日重創北臺灣，國軍第三作戰區今（3）日上午，派出兵力分別前往新北市三芝區八賢、埔坪、埔頭、古莊、茂長、智成堂及橫山國小等地執行災後復原任務。

由陸軍關指部營長潘弘偉率隊，支援兵力50員、車輛計悍馬車1臺、中型戰術輪車2臺，在上午7時許抵達現場，目前仍正執行復原工作。

(中時)