圓潭溪溢堤淹民宅 林全：將全面檢討河川整治

行政院長林全（中）今（3）日前來視察新北萬里圓潭溪受災戶，要求水利署縮短圓潭溪新建堤防工程。（李其樺攝）

圓潭溪因暴雨溢堤，洪水挾帶黃泥淹進附近蔡姓住戶等3戶住家。（李其樺攝）

昨天暴雨狂襲，新北市萬里圓潭溪溪水暴漲溢堤，附近民宅全遭波及淹沒，行政院長林全今（3）日上午會同新北市長朱立倫前來視察圓潭溪堤防工程，除指示水利署縮短工期外，也承諾將現有河川整治經費未來將納入前瞻計畫。

林全表示，這次新北、基隆降豪大雨釀慘重災情，降雨量破40年來紀錄，將對過去及現有水利設施是否強度不足，做根本性檢討，如需要經費補強也將一併納入前瞻計畫考量。

對於立委質疑水利署在圓潭溪進行新堤工程，影響圓潭溪排洪效能，林全表示，將要求水利署縮短圓潭溪工程，另外夏季汛期將至，也將加強防颱風、防洪處理。

隨後林全也視察附近受災戶，面對災民要求政府協助救災，林全也承諾會盡力協助。

(中時)