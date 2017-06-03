氣炸！朴信惠上繳資料起訴白目網友

朴信惠近來不滿網友行為提告！（圖／取自IG）

韓國女星朴信惠堪稱是戲劇一姐，她脫俗的氣質讓她人氣居高不下，不過也引來不少網友酸言酸語，向來好脾氣的她，今天則反常透過所屬事務所公開起訴白目網友！

朴信惠過去屢被特定網友針對，包含被性騷擾、攻擊以及造假等，她忍無可忍採取法律行動，據悉朴信惠公司已於上個月上繳資料，事後更追加資料，今天則向首爾中央地方檢察廳提交起訴文件，作風一反過去硬起來，讓不少人很意外。

事務所透露，朴信惠過去對於這些批判一直都認為「是自己要承受的」，因此才沒有採取行動，沒想到網友變本加厲，內容也越來越離譜，才會讓她決定有所行動。

(中時電子報)