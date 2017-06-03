搶救農機具受困沙洲 7人全平安脫困

謝東哲一早就發現北港溪畔有民眾在搶救農機具。（謝東哲提供）

謝東哲一早就發現北港溪畔有民眾在搶救農機具。（謝東哲提供）

消防人員出動快艇，將受困民眾安全救上岸。（呂妍庭翻攝）

消防人員出動快艇，將受困民眾安全救上岸。（呂妍庭翻攝）

消防人員出動快艇，將受困民眾安全救上岸。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣早上傳出有民眾受困新港鄉板頭村鐵路旁堤防沙洲附近，目前包括自行脫困的5人，和受困2名男子，均已平安獲救。獲救的男子蔡孟雄向警消表示，他們一行7人一早6點多就到溪畔搶救西瓜和抽水機，約作業到近9點，發現水勢瞬間急漲，他趕緊叫其他人快跑，但當他想開車載走機具時已無路可逃，只好逃往地勢較高的沙洲，並打電話求援，所幸沒多久救生艇趕到，將他和友人一同救出。

交趾陶藝大師謝東哲恰巧是目擊者，謝東哲說，他一早到北港溪堤防觀察水勢時，還看得到田間青綠一片，且有多人在溪床收拾農機具，將近8點半，他發現水位正在急漲，曾向對岸作業的民眾呼喊，可能是距離太遠，對方似乎沒反應，但沒一會，對方可能也驚覺水勢來得又快又急，有5人馬上跑到一旁的北港溪台糖復興鐵橋，並順著橋墩樓梯爬上鐵軌，再走回堤防脫困，但還是有2人疑似逃生不及受困。

蔡孟雄說，他在岸邊種西瓜多年，一早看情況還可以，才會和同樣在岸邊種植農作物的楊姓農友、孫女等人來搶收，順便把價值10多萬，灌溉用的抽水機搬回岸上，不料誤判情勢，雖第一時間就叫大家快點跑，他則留在原地，想辦法把車子開出去，還是不敵急漲水位受困，所幸在消防隊動員4個分隊，出動2艘快艇救援下，不到10點就安全上岸。

(中時)