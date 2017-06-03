檢警破月租車庫掩護販毒 緝毒犬嗅出毒品
高雄地檢署掌握47歲謝男販毒情資，指揮高市刑大偵5隊組專案調查，警方追查發現謝男毒品源自65歲藥頭黃男，且為躲避查緝，都是將車開進鳳山中崙地區1處月租車庫交易；檢警昨收網逮人，借調保三緝毒犬找毒，在車庫內1部車內搜出海洛因、安非他命、磅秤、吸食器等證物，全案依毒品罪送辦。
高雄地檢署檢察官李侑姿上個月接獲檢舉，指稱謝男涉販毒等情事，指揮市刑大偵5隊成立專案小組，經專案小組多日跟監蒐證後，發現檢舉內容屬實，謝男的確常駕車到鳳山中崙1處月租車庫找黃男，行跡相當可疑。
因該月租車庫屬私人車庫，增添警蒐證難度，決定長時間在外埋伏觀察車輛出入情形，警驚見經常有車進入後，就馬上又有車駛離，與一般租借車位停放的車輛模式不符，研判毒品交易後火速離去，且出入過於頻繁，臆測黃男是當地一帶的藥頭。
檢方2日認時機成熟，指揮專案小組兵分多路，持拘票及搜索票將黃、謝2人拘捕到案，且為避免警搜索月租車庫有遺漏，還特別請保三總隊派遣3隻緝毒犬協助搜索，順利嗅出車內有少量的毒品，另查扣行動電話、監視器、吸食器等證物，訊後除依毒品罪移送，檢方也將擴大偵辦追查毒品上源。
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(中時)
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