國共論壇 吳敦義：當然應邀出席
國民黨新任主席吳敦義3日與黨籍立委們餐敘，對於黨主席交接時間，吳表示依照黨章處理，並願以黨主席身份出席國共論壇。
中國國民黨立法院黨團今天邀國民黨主席當選人吳敦義餐敘，吳敦義說，假如中國大陸方面擇定適當時間恢復或辦理國共論壇，依國共論壇規格是黨主席前往，「我當然會應邀出席」。
至於是否提早交接？吳敦義表示，依黨規章處理，這都有協調，他已委託3名同志與國民黨秘書長莫天虎等3人為交接工作窗口，就讓這6人交換意見。
(中時)
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