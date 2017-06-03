雲林縣土庫及斗六部分道路 今日積、淹水深度約30-50公分
梅雨鋒面南移，經濟部水利署今（3）日將集中在雲林、南投、嘉義等中南部地區。其中，雲林地區淹水災區主要集中在雲林縣的土庫鄉及斗六市，大多為道路積、淹水，部分深度約30-50公分（cm）；南投地區主要在仁愛鄉，亦為道路，部分積水深度約70cm。
梅雨鋒面影響台北市、新北市、基隆市及桃園市之後，今日南移持續影響中、南部地區。水利署表示，目前已自各河川局緊急調派抽水機支援各地的淹水；第四河川局亦出動防汛志工，全力投入救災及災情提報工作；水利署第五河川局已緊急出動抽水機支援雲林縣水林，及斗南抽水作業。
水利署表示，目前統計梅雨災害應變期間，曾發生積淹水980處。其中，北部地區計954處均已退水，在中南部地區計26處，已退水12處，但未退水地區共有14處（含雲林13處，南投1處）。
(工商)
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