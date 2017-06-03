突破尺度脫了！丫頭「超有料」辣秀雪乳

丫頭深藏不露，接下內衣拍攝工作，大曬雪白渾圓酥胸，讓人直呼驚豔。(取材自丫頭IG)

前「黑澀會美眉」成員丫頭(詹子晴)，身材嬌小加上嬌滴滴的娃娃音，給人一種清純可愛的形象，一直以來她也多以俏皮打扮現身，鮮少展現性感的一面，但其實，丫頭身材不容小覷，上圍竟然「超有料」，吸引內衣廠商找上門，她近日在instagram貼出一系列工作照，可愛又性感的模樣驚艷眾人。

丫頭昨晚在IG貼出一系列工作側拍照，這次竟然是接下美胸內衣廣告拍攝，大秀深藏不露的好身材，她透露昨天拍攝時雨下得「誇張大」，慶幸還好整天都在室內拍照，也不忘關心粉絲的狀況，但眾人焦點都放在她的美照上，照片中，丫頭僅穿著白底黑點點的內衣褲入鏡，還微微前傾，零贅肉身材與豐滿上圍 一覽無遺，雪白酥胸超搶鏡！

另外，她還換穿了抹胸款黑色蕾絲內衣以及粉膚色細肩帶低胸上衣，沒想到纖瘦的她，竟然有著明顯的「事業線」，一系列照片與影片在深夜裡給足粉絲「福利」，讓粉絲一邊喊著被「萌哭」，一邊直呼過去小看了丫頭，衣服底下根本「超有料」！

(中時電子報)