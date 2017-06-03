水井申報納管規費2700元楊典忠籲勿重蹈彰雲覆轍

市議員楊典忠業務質詢表示，水井納管有助於水資源管理，但是不應該「無差別」處理，要求市府提早因應，明年將進行市長選舉，希望不要影響選情。（陳世宗攝）

為落實地下水保育與水井管理，掌握水井使用情形，台中市政府自106年5月1日起至107年12月31日，進行水井申報納管，逾期未申報且擅自取水行為者，將重罰1萬2000元到6萬元，並限期封填水井；市議員楊典忠業務質詢表示，水井納管有助於水資源管理，但是不應該「無差別」處理，鑒於彰化、雲林兩縣於今年初緊急停徵水井規費2700元，他以「徒法不足以自行」奉勸市府提早因應，明年將進行市長選舉，希望不要影響選情。

水利局長周廷彰表示，台中市地下水全區管制區只有在梧棲，部分管制範圍在清水、大肚、龍井，這次水井申報納管的對象是全台中市，過去曾在彰化縣政府服務，彰化水井登記也是從兩三萬口，普查完後增加到十四萬口，因部分養殖業長期超抽地下水造成沿海地區地層下陷與土壤鹽化。

市議員楊典忠說，水井申報納管對於大台中水資源規畫與運用非常重要，根據經濟部所做「台灣中部區域水資源經理基本計劃」評估，民國120年台中將面臨缺水危機，所以盤點現有水資源以及開發再生水源，攸關未來大台中民生用水，但是他以清水頂湳里泉水空水井、清水楊宅市定古蹟八卦井、大甲鐵砧山劍井(民眾端午節才來排隊取午時水)、沙鹿竹林里紅毛井、龍井水裡社番婆井、龍井龍泉里龍目井為例。

楊典忠認為，水井申報納管應該優先進行調查與分類，不應該「無差別」處理，如果遇有文化資產與觀光遊憩用途者，應該協調文化局與觀旅局等相關主管機關，進行專案修復與活化再利用。水利局長周廷彰表示，自己家裡也有古井，這部分不需要申報，副市長林陵三表示，可以協調觀旅局與文化局進行修復與活化管理，像大甲鐵砧山劍井就維護的很好。

因彰化縣、雲林縣於102年底完成執行水井申報納管，彰化縣申報水井總數達14萬1435口，雲林縣申報水井總數16萬2124口，但台中市目前僅有1613口水井申報納管，從宣傳說明會參加人數並不踴躍看來，民眾觀望氣氛濃厚，預估明年申報水井才會明顯增加，但是針對納管水井需要繳交行政規費2700元，其中登記費1200元、水權費500元、履勘費1000元，引起彰化縣與雲林縣農民反彈，兩縣政府年初緊急喊停。

楊典忠表示，守法絕對是國民應盡義務，但是「徒法不能以自行」，對於小型家庭或農用水井，應該要有優惠方案或獎勵措施，2700元對辛苦耕作的農民來說可都是血汗錢，他以「徒法不足以自行」奉勸市府提早因應，並加強溝通與宣導，千萬不要重蹈彰化、雲林覆轍，更不要影響明年選情。

周廷彰強調，地下水資源要永續運用，市府因此進行合理的管理使用與管制，目前進行水井申報納管只是管理的手段，重點不是要來裁罰，對於2700元行政規費是中央水利法規定，市府會照顧農民權益；目前已經函示中央，授權地方政府依照用水類別與需求進行管制，相較於地下違規工廠、畜牧場、養殖場應該有所區分。

(中時)