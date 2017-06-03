美軍最神秘潛艇穿越北極抵達挪威
美國《國家利益》雜誌網站報導，2013年8月，美國核動力攻擊潛艇海狼號從布雷默頓港口出發演訓，一個月後，第六艦隊在網站上貼出多張照片，顯示了美國駐挪威大使巴里懷特乘坐海狼號。推測海狼號此次從美國基地潛航到挪威的航線，是選擇北極路線。
美國海軍並不願更多透露關於海狼號的任何信息，此次，海狼號從華盛頓駛入挪威，無疑是走北極航線，而且，海狼號在冰下進行了作戰演練。早在2011年3月，海狼號在北極冰層下進行操作測試，獲得成功。當時，美國海軍稱，美國海軍北極潛艇實驗室和華盛頓應用物理實驗大學共同協作，對潛艇的新裝備進行測試，並在北極環境中對冰下操作進行了訓練。
北極地區對美國海軍來說，仍是個全新的區域，隨著冰川逐漸融化，新的航道漸漸出現，外國海軍對該區域也蠢蠢欲動，美國海狼號重探北極航線並進行作戰演練，是可理解，但對俄羅斯而言則極為威脅。
(中時電子報)
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