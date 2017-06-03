大甲溪6壩洩洪 豐原給水廠原水濁度升

石岡壩開啟12道水門，洪水夾帶大量泥沙宣洩，場面壯觀。（王文吉攝）

石岡壩洩洪，滾滾洪水不斷宣洩而下，隆隆水聲夾雜著水氣，壩體一片霧茫茫。（王文吉攝）

石岡壩開啟水門進行洩洪，大量的水勢宣洩而下。（王文吉攝）

遊客趁風雨空檔，前往石岡壩觀看洩洪場面。（王文吉攝）

石岡壩洩洪水流，如萬馬奔騰，往大甲溪下游宣洩。（王文吉攝）

豐原給水廠取自石岡壩的原水濁度飆至7000NTU，導致淨水負荷加重。（王文吉攝）

豐原給水廠原水濁度飆升， 已啟動食水嵙溪水混合，降至3800NTU。（王文吉攝）

台中雨勢趨緩，但大甲溪上、中游6座水壩都在放水或洩洪，導致沿線溪水暴漲，石岡壩開啟12道水門，巨大洪流噴發出來，水流高速撞擊溪底岩盤，猶如萬馬奔騰，吸引遊客趁風雨空檔前往觀看壯觀場景。

台電表示，目前德基、青山壩發電滿載，餘水往下游宣洩，谷關壩正進行調節性放水，天輪、馬鞍壩進水量超越發電取水量5倍，為顧及壩體安全，兩壩正進行排空，排洪門、排沙門已全面開啟，籲下游和平、新社、東勢、石岡、豐原、后里等居民勿靠近河岸。

石岡壩水流夾帶大量泥沙，增加豐原給水廠淨水負荷。廠長廖宜德表示，昨夜經南幹渠送抵豐原給水廠的原水濁度飆至7000NTU，今晨降到5400NTU， 已啟動食水嵙溪水混合，濁度降至3800NTU，已加派人力洗池除汙，並與鯉魚潭水庫調配，大台中供水尚稱穩定。

(中時)