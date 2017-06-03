大甲溪6壩洩洪 豐原給水廠原水濁度升
台中雨勢趨緩，但大甲溪上、中游6座水壩都在放水或洩洪，導致沿線溪水暴漲，石岡壩開啟12道水門，巨大洪流噴發出來，水流高速撞擊溪底岩盤，猶如萬馬奔騰，吸引遊客趁風雨空檔前往觀看壯觀場景。
台電表示，目前德基、青山壩發電滿載，餘水往下游宣洩，谷關壩正進行調節性放水，天輪、馬鞍壩進水量超越發電取水量5倍，為顧及壩體安全，兩壩正進行排空，排洪門、排沙門已全面開啟，籲下游和平、新社、東勢、石岡、豐原、后里等居民勿靠近河岸。
石岡壩水流夾帶大量泥沙，增加豐原給水廠淨水負荷。廠長廖宜德表示，昨夜經南幹渠送抵豐原給水廠的原水濁度飆至7000NTU，今晨降到5400NTU， 已啟動食水嵙溪水混合，濁度降至3800NTU，已加派人力洗池除汙，並與鯉魚潭水庫調配，大台中供水尚稱穩定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。