廣州將開新四條地鐵 四線總長超過80公里

截至目前，廣州地鐵開通線路達到10條、車站總數達到190座、總裡程達到309公里，穩居大陸第三，世界前十。廣州地鐵將在今年底開通四號線南延段、九號線、十三號線首期、知識城線等4條共計81.6公里的線路。預計到2023年，還將建設10條(段)共計259公里的地鐵新線。屆時廣州將擁有總長約800公里的軌道系統。

廣州地鐵集團於官網發布2016年年報和社會責任報告。報告顯示，廣州地鐵2016年客運總量達25.7億人次，占廣州大眾運輸出行總量的44%。根據世界地鐵協會(CoMET)2016年公布，廣州地鐵運營服務可靠度排名第一、車站犯罪率連續三年最低、運能利用率及行車準點率排名第三。

(旺報)