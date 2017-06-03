高市保大搬遷福德新駐地 提升機動性
高市警局保安大隊搬遷到福德新駐地，3日歡喜入厝落成典禮上，副市長許立明、警局長陳家欽率局內一級主官等人到場觀禮祝賀；因新駐地位處高市區重要道路中樞，不僅能提供各分局轄區快速支援打擊犯罪能力，也可縮短警網支援到場時間，及時維護高市治安。
保大指出，2010年12月25日因應縣市合併，保大與刑警大隊一同搬遷至鳳山駐地共同辦公，而警局去年為貫徹政府反毒、反詐欺打擊力道，遂成立「科技偵查隊」，於是向高市府爭取編列第二預備金800多萬元整修福德辦公大樓，提供保大更寬廣舒適辦公環境。
保大表示，新駐地位於苓雅區福德二路77號，3樓配置大隊各組、室辦公室、4樓配置黎明中隊及刑案專責移送組，未來也將陸續有雄岡中隊與雷霆中隊進駐5樓，屆時在人力調配與巡邏機動性將大大提高。
(中時)
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