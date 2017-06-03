機車疑閃車自摔 遭後方三輪車輾斃

19歲吳姓男子疑因要閃避前方車輛自摔。（葉書宏翻攝）

吳姓男子遭後方39歲張姓男子騎乘的三輪車輾過頭部。（葉書宏翻攝）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

吳男經急救後宣告不治，張男酒測值為零。（葉書宏翻攝）

19歲吳姓男子今（3日）上午9時許，騎機車行經新北市板橋區環河西路五段、往三峽方向，疑因要閃避前方車輛自摔，遭後方39歲張姓男子騎乘的三輪車輾過頭部，吳男經急救後宣告不治，張男酒測值為零，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時)