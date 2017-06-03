高雄市山區5行政區 撤離3051人
高雄市山區累計降雨逾600毫米，73條紅、黃色土石流警戒，桃源等5行政區持續進行撤離作業，已撤離3051人。國軍也加入防災，陸軍第四作戰區動員850名兵力、7類車輛共111輛在45處地點完成佈署，隨時支援沙包堆置並協助居民撤離。
高雄市山區降雨截至上午7點，桃源區南天池累積雨量590毫米，梅山408毫米，六龜、藤枝逾300毫米。
高市府表示，至6月3日早上6時，各區回報撤離人數統計:六龜區906人，桃源區830人，甲仙區16人，茂林區10人，那瑪夏區1289人，截至目前5區合計共撤離3051人。其中含土石流紅色警戒區：桃源區拉芙蘭里379人、梅山里85人，桃源里95人，勤和里37人，復興里98人；六龜區新發里219人，興龍里54人，六龜里6人；那瑪夏區達卡努瓦里398人。
桃源、那瑪夏、茂林、六龜和甲仙區今天停止上班上課，市府也開放包括學校等15處地點供民緊急停放車輛，至恢復上班課日上午6點30分止。
國軍防災救災佈署也已完成，陸軍第四作戰區投入850名兵力佈署在桃源、那瑪夏和六龜等45處，並有7類車輛共111輛整備進駐，可隨時應援沙包堆置、協助住民撤離等任務。陸軍第八軍團三九化學兵、悍馬車及戰術輪車等也進駐旗山區地勢低窪的新光里等處。
(中時)
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