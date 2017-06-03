豪雨襲台 蘇嘉全分享災後補助項目
豪雨襲台，各地災情不斷。立法院長蘇嘉全今天在臉書（Facebook）發文分享災害防救法災後補助項目一覽表表示，第一線奮鬥警消人員是台灣英雄，呼籲相關部門加緊腳步，協助善後。
蘇嘉全表示，近日全台暴雨不斷，各地災情頻傳，心情跟著沉重。相關單位應加緊腳步協助善後，讓災區早日復原，使民眾回復正常生活。
蘇嘉全感謝所有在第一線奮鬥的警消與救災人員，「你們是台灣的英雄」。天災無情人間有愛，希望大家平安，天佑台灣。
根據《災害防救法》災後復原補助項目：包括低利貸款、房屋毀損免還貸款、借款利息減免、稅捐減免、政府補助健保費用及保險費用、低收貸款利息補貼、銀行承擔保品毀損及企業紓困等。
(中時)
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