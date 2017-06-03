李小飛賣水餃月入百萬 靠一句話站穩餐飲業

李小飛、李翔父子聯手經營餐飲業。（圖／中時資料照片）

80年代武打巨星李小飛今年已67歲，曾靠《街頭小霸王》等作品走紅的他，淡出演藝圈後近年來進軍餐飲業，歷經初創期的低潮後，所賣的水餃最近終於獲得大家肯定，如今已經有2間店，也在網上販售，月收入破百萬，談及經營之道，他相當有智慧說：「不能請朋友來，你一定死的。」

據《蘋果日報》報導，李小飛3年前在朋友提議下轉賣水餃，他起初有明星包袱，擔心被別人說落魄，最後被友人一句話「別把名字帶進棺材」說服，開設水餃店後，李小飛凡事親力親為，從訓練員工到洗廁所都自己來，刷完馬桶他還會聞一下，以確認每項工作做得確實。

李小飛開店初期生意並非預料中的好，幸好之後口碑傳開，才穩定有顧客上門，而兒子李翔則負責網路通路，父子聯手闖出名堂，李小飛更大方分享經營之道，直言絕對不能請朋友捧場，並解釋若請朋友來，就算東西不好吃，看在友情份上對方不會直說，長期下來對生意並無幫助。

(中時電子報)